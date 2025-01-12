ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Палає п'ятий день. Росіяни заявили про "контрольоване вигоряння" на нафтобазі в Енгельсі

Енгельс, Неділя 12 січня 2025 11:59
UA EN RU
Палає п'ятий день. Росіяни заявили про "контрольоване вигоряння" на нафтобазі в Енгельсі Фото: у Росії п'ятий день горить нафтобаза після атаки України (t.me/busargin_r)
Автор: Наталія Юрченко

Атакована українськими військовими нафтобаза в Енгельсі Саратовської області РФ продовжує горіти. Пожежа триває вже п'ятий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна в Telegram.

Губернатор заявив, що "на промисловому підприємстві" в Енгельсі продовжується процес "контрольованого вигоряння палива". Пожежу гасять уже п'ятий день, раніше в Енгельсі запровадили режим надзвичайної ситуації.

"Фахівці у цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації. Як говорив раніше, кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", - стверджує Бусаргін.

Варто зазначити, що 10 січня він писав, що процес вигоряння палива орієнтовно займе "ще два дні".

Удар по нафтобазі в Енгельсі

В ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області РФ було гучно, жителі повідомляли про вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів, влучання у нафтобазу та серйозну пожежу.

Того ж дня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. Була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал".

Відомо, що нафтробаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Саратов Російська Федерація Пожежа Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію