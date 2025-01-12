Палає п'ятий день. Росіяни заявили про "контрольоване вигоряння" на нафтобазі в Енгельсі
Атакована українськими військовими нафтобаза в Енгельсі Саратовської області РФ продовжує горіти. Пожежа триває вже п'ятий день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна в Telegram.
Губернатор заявив, що "на промисловому підприємстві" в Енгельсі продовжується процес "контрольованого вигоряння палива". Пожежу гасять уже п'ятий день, раніше в Енгельсі запровадили режим надзвичайної ситуації.
"Фахівці у цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації. Як говорив раніше, кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", - стверджує Бусаргін.
Варто зазначити, що 10 січня він писав, що процес вигоряння палива орієнтовно займе "ще два дні".
Удар по нафтобазі в Енгельсі
В ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області РФ було гучно, жителі повідомляли про вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів, влучання у нафтобазу та серйозну пожежу.
Того ж дня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. Була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал".
Відомо, що нафтробаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
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