Горит пятый день. Россияне заявили о "контролируемом выгорании" на нефтебазе в Энгельсе
Атакованная украинскими военными нефтебаза в Энгельсе Саратовской области РФ продолжает гореть. Пожар продолжается уже пятый день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram.
Губернатор заявил, что "на промышленном предприятии" в Энгельсе продолжается процесс "контролируемого выгорания топлива". Пожар тушат уже пятый день, ранее в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации.
"Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается. Последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ", - утверждает Бусаргин.
Стоит отметить, что 10 января он писал, что процесс выгорания топлива ориентировочно займет "еще два дня".
Удар по нефтебазе в Энгельсе
В ночь на 8 января в Энгельсе Саратовской области РФ было шумно, жители сообщали о взрывах. Россияне сразу заявили об атаке дронов, попадании в нефтебазу и серьезном пожаре.
В тот же день Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе. Была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл".
Известно, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага, а именно бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
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