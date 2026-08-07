"Пакунок школяра": сім'ям почали виплачувати по 5 тисяч гривень

Виплати вже розпочалися

Міністерство соціальної політики направило 308,4 млн. гривень сім'ям, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом батьки майбутніх першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та додаток "Дія".

Розмір виплати становить 5 тисяч гривень на дитину .

Гроші перераховують поетапно

Заяви продовжують опрацьовувати в установленому порядку. Тому тим, хто вже подав документи, але доки не отримав грошей, не треба турбуватися чи повторно оформлювати допомогу.

Усі сім'ї, які подали заяви та відповідають умовам програми, отримають передбачені 5 тисяч гривень .

На що можна витратити гроші

Державна допомога розрахована основні витрати перед школою. Отримані кошти батьки можуть використовувати для покупки книг, канцелярії, шкільного приладдя, одягу та взуття.

Оформити виплату онлайн можуть громадяни України, які є батьками дитини, її офіційними усиновлювачами чи законними представниками.

Для опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діє окремий порядок. Їм необхідно звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Як оформити виплату через "Дію"

Щоб подати заяву онлайн, необхідно:

авторизуватися у додатку "Дія";

відкрити розділ "Сервіси" та вибрати "Допомога держави";

знайти послугу "Пакунок школяра" та вибрати дитину, яка йде до першого класу;

перейти до заповнення заяви;

відкрити Дія.Карту зі спеціальним рахунком "Турбота для дитини" в одному із уповноважених банків, якщо такої картки ще немає;

вибрати картку для отримання виплати, перевірити зазначені дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підписи.

Оформити допомогу можна також особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.