"Пакунок школяра": сім'ям почали виплачувати по 5 тисяч гривень

Українські сім'ї почали одержувати перші виплати за програмою "Пакунок школяра". На початковому етапі держава перерахувала понад 308 млн. гривень майже 61 тисячі сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінсоцполітики.
Міністерство соціальної політики направило 308,4 млн. гривень сім'ям, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом батьки майбутніх першокласників подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та додаток "Дія".
Розмір виплати становить 5 тисяч гривень на дитину .
Заяви продовжують опрацьовувати в установленому порядку. Тому тим, хто вже подав документи, але доки не отримав грошей, не треба турбуватися чи повторно оформлювати допомогу.
Усі сім'ї, які подали заяви та відповідають умовам програми, отримають передбачені 5 тисяч гривень .
Державна допомога розрахована основні витрати перед школою. Отримані кошти батьки можуть використовувати для покупки книг, канцелярії, шкільного приладдя, одягу та взуття.
Оформити виплату онлайн можуть громадяни України, які є батьками дитини, її офіційними усиновлювачами чи законними представниками.
Для опікунів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діє окремий порядок. Їм необхідно звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Щоб подати заяву онлайн, необхідно:
Оформити допомогу можна також особисто у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Нагадуємо, що у 2025 році виплату за програмою "Пакунок школяра" отримали понад 200 тисяч дітей . Прийом заяв тривав до 15 листопада, а найчастіше батьки направляли кошти на купівлю одягу, взуття та канцелярського приладдя.