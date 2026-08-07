"Пакет школьника": семьям начали выплачивать по 5 тысяч гривен

Выплаты уже начались

Министерство социальной политики направило 308,4 млн гривен семьям, которые оформили помощь в первые дни работы программы. Всего родители будущих первоклассников подали более 99 тысяч заявлений через Пенсионный фонд Украины и приложение "Дія".

Размер выплаты составляет 5 тысяч гривен на ребенка.

Деньги перечисляют поэтапно

Заявления продолжают обрабатывать в установленном порядке. Поэтому тем, кто уже подал документы, но пока не получил деньги, не нужно беспокоиться или повторно оформлять помощь.

Все семьи, которые подали заявления и соответствуют условиям программы, получат предусмотренные 5 тысяч гривен.

На что можно потратить деньги

Государственная помощь рассчитана на основные расходы перед школой. Полученные средства родители могут использовать для покупки книг, канцелярии, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Оформить выплату онлайн могут граждане Украины, которые являются родителями ребенка, его официальными усыновителями или законными представителями.

Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, действует отдельный порядок. Им необходимо обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить выплату через "Дію"

Чтобы подать заявление онлайн, необходимо:

авторизоваться в приложении "Дія";

открыть раздел "Сервисы" и выбрать "Помощь государства";

найти услугу "Пакет школьника" и выбрать ребенка, который идет в первый класс;

перейти к заполнению заявления;

открыть Дія.Карту со специальным счетом "Забота для ребенка" в одном из уполномоченных банков, если такой карты еще нет;

выбрать карту для получения выплаты, проверить указанные данные и подписать заявление с помощью Дія.Подписи.

Оформить помощь также можно лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.