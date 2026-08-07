"Пакет школьника": семьям начали выплачивать по 5 тысяч гривен

Украинские семьи начали получать первые выплаты по программе "Пакет школьника". На начальном этапе государство перечислило более 308 млн гривен почти 61 тысяче семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики.
Министерство социальной политики направило 308,4 млн гривен семьям, которые оформили помощь в первые дни работы программы. Всего родители будущих первоклассников подали более 99 тысяч заявлений через Пенсионный фонд Украины и приложение "Дія".
Размер выплаты составляет 5 тысяч гривен на ребенка.
Заявления продолжают обрабатывать в установленном порядке. Поэтому тем, кто уже подал документы, но пока не получил деньги, не нужно беспокоиться или повторно оформлять помощь.
Все семьи, которые подали заявления и соответствуют условиям программы, получат предусмотренные 5 тысяч гривен.
Государственная помощь рассчитана на основные расходы перед школой. Полученные средства родители могут использовать для покупки книг, канцелярии, школьных принадлежностей, одежды и обуви.
Оформить выплату онлайн могут граждане Украины, которые являются родителями ребенка, его официальными усыновителями или законными представителями.
Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, действует отдельный порядок. Им необходимо обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Чтобы подать заявление онлайн, необходимо:
Оформить помощь также можно лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Напоминаем, что в 2025 году выплату по программе "Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей. Прием заявлений продолжался до 15 ноября, а чаще всего родители направляли средства на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.