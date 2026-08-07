RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Пакет школьника": семьям начали выплачивать по 5 тысяч гривен

20:35 07.08.2026 Пт
2 мин
На что можно потатить деньги?
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: школьники (GettyImages)

Украинские семьи начали получать первые выплаты по программе "Пакет школьника". На начальном этапе государство перечислило более 308 млн гривен почти 61 тысяче семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики.

Выплаты уже начались

Министерство социальной политики направило 308,4 млн гривен семьям, которые оформили помощь в первые дни работы программы. Всего родители будущих первоклассников подали более 99 тысяч заявлений через Пенсионный фонд Украины и приложение "Дія".

Размер выплаты составляет 5 тысяч гривен на ребенка.

Деньги перечисляют поэтапно

Заявления продолжают обрабатывать в установленном порядке. Поэтому тем, кто уже подал документы, но пока не получил деньги, не нужно беспокоиться или повторно оформлять помощь.

Все семьи, которые подали заявления и соответствуют условиям программы, получат предусмотренные 5 тысяч гривен.

На что можно потратить деньги

Государственная помощь рассчитана на основные расходы перед школой. Полученные средства родители могут использовать для покупки книг, канцелярии, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Оформить выплату онлайн могут граждане Украины, которые являются родителями ребенка, его официальными усыновителями или законными представителями.

Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, действует отдельный порядок. Им необходимо обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить выплату через "Дію"

Чтобы подать заявление онлайн, необходимо:

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • открыть раздел "Сервисы" и выбрать "Помощь государства";
  • найти услугу "Пакет школьника" и выбрать ребенка, который идет в первый класс;
  • перейти к заполнению заявления;
  • открыть Дія.Карту со специальным счетом "Забота для ребенка" в одном из уполномоченных банков, если такой карты еще нет;
  • выбрать карту для получения выплаты, проверить указанные данные и подписать заявление с помощью Дія.Подписи.

Оформить помощь также можно лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Напоминаем, что в 2025 году выплату по программе "Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей. Прием заявлений продолжался до 15 ноября, а чаще всего родители направляли средства на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ШколаДетиМинистерство социальной политики