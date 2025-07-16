"Пакунок школяра" як прикриття: поліція попереджає про нову шахрайську схему

Шахрайська схема із "Пакунком школяра"

У Коломийському районі Івано-Франківської області жінка втратила 20 тисяч гривень, ставши жертвою шахрайства під виглядом нібито державної допомоги "Пакунок школяра".

40-річна місцева мешканка натрапила у Facebook на посилання, що обіцяло грошову виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Для її отримання потрібно було ввести банківські реквізити. Після цього з рахунку жінки списали 20 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Поліція наголошує: офіційні державні виплати здійснюються виключно через державні сервіси, а особисту й банківську інформацію не слід вводити на сторонніх або підозрілих сайтах.

Нагадаємо, що в Україні запустили новий проект "Пакунок школяра". Йдеться про грошові виплати, які допоможуть громадянам підготувати дітей до першого класу. На кожного першокласника передбачена допомога у розмірі 5 тисяч гривень.

Як не потрапити у пастку шахраїв

У поліції радять:

уважно перевіряти посилання - фальшиві адреси можуть містити помилки або зайві символи;

не можна вводити персональні та фінансові дані на незнайомих сайтах;

перевіряйте інформацію про виплати тільки на офіційних ресурсах.

У разі, якщо ви стали жертвою онлайн-шахрайства, необхідно якнайшвидше звернутись до поліції за номером 102 та зберегти всі докази - скриншоти, посилання, дані транзакцій тощо.