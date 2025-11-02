UA

"Пакунок пораненого": українські захисники отримали перші партії адаптивного одягу (фото)

Фото: Міноборони передало 50 тисяч адаптивних речей (ministry_of_defense_ua)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділи Медичних сил Збройних сил України розпочали видачу адаптивного одягу для поранених військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Перші партії адаптивного одягу вже отримали військовослужбовці, які проходять лікування у військово-медичних закладах Командування Медичних сил ЗСУ поблизу районів ведення бойових дій в Сумській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

 

На сьогодні ці військово-медичні заклади мають першочерговий пріоритет. Загалом 50 тисяч предметів адаптивного одягу вже надійшло для поранених військовослужбовців, зокрема адаптивні майки, шорти, штани тощо.

Це дозволить українським захисникам, які отримали поранення і перебувають на лікуванні або реабілітації, почувати себе зручніше.

Серед особливостей адаптивного одягу:

  • розширені штанини та рукави,
  • текстильні застібки (липучки),
  • додаткове регулювання ширини.

Наявність цих елементів полегшує доступ до місць поранення під час лікування.

Ініціатива здійснюється в рамках проєкту "Пакунок пораненого", що є частиною створення безбар’єрного простору у секторі оборони. Міноборони продовжить створювати комплексну систему підтримки всіх хто цього потребує.

Нагадаємо, що 3 вересня Міноборони України анонсувало закупи наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у рамках ініціативи "Пакунок пораненого".

Оголошено було про три закупівлі, очікувана вартість яких сукупно становить понад 37 млн гривень. Окремо мали закупити набори для:

  • чоловіків (48 000 наборів)
  • жінок (2 000 наборів).

Детальніше про дану ініціативу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України