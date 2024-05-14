Пакунок малюка 2024. Яке наповнення та чи можна забрати грошима

Кожна сім'я в Україні, в якій народилося немовля, може отримати допомогу від держави - пакунок малюка.
Детально про те, як отримати пакунок та чи можна отримати замість нього гроші читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", сайт Міністерства соціальної політики, Урядовий портал,
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Пакунок малюка - це безповоротна соціальна допомога сім’ям, у яких народилася дитина. До пакунка входять необхідні для догляду за дитиною в перші його місяці життя речі.
Цього року список речей у пакунку малюка було оновлено. Туди було додано товари, які мають попит:
Окрім цього було збільшено розмір пледа-ковдри, а також зменшили кількість одягу малого розміру. Це пов'язано з тим, що малята швидко виростають.
Усі засоби та вироби пакунку перевірені й сертифіковані. Цього року його вартість зросла до 7689 гривень. При цьому, якщо речі з пакунка купувати окремо, то вони обійдуться дорожче.
Вперше пакунки малюка було запроваджено у 2018 році, з того часу було видано понад 700 тисяч таких пакетів. Зауважимо, що право на пакунок малюка мають також й усиновлювачі, опікуни, прийомні батькам, батьки-вихователі або патронатні вихователі.
Отримати бебі-бокс батьки немовляти можуть у пологовому будинку або, у разі його відсутності при виписці новонародженої дитини - в управліннях соцзахисту за місцем проживання.
Заява на пакунок малюка подається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.
Пакунок малюка є безкоштовною допомогою.
Водночас, батьки можуть обрати замість пакунку грошову компенсацію.
Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.
На період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення або скасування, перерахування грошової компенсації отримувачам може здійснюватися на будь-який рахунок, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк "ПриватБанк", у разі неможливості відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.
Отримувач може використовувати призначену грошову компенсацію на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, як убезпечити дитину під час перебування в інтернеті.
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