Пакет малыша 2024. Какое наполнение и можно ли забрать деньгами

Каждая семья в Украине, в которой родился младенец, может получить помощь от государства – сверток малыша.
Подробно о том, как получить пакет и можно ли получить вместо него деньги, читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Министерства социальной политики, Правительственный портал,
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Пакет малыша – это необратимая социальная помощь семьям, в которых родился ребенок. В пакет входят необходимые для ухода за ребенком в первые месяцы жизни вещи.
В этом году список вещей в пакете малыша был обновлен. Туда были добавлены товары, пользующиеся спросом:
Кроме этого, был увеличен размер пледа-одеяла, а также уменьшили количество одежды малого размера. Это связано с тем, что малыши быстро вырастают.
Все средства и изделия упаковки проверены и сертифицированы. В этом году его стоимость выросла до 7689 гривен. При этом если вещи из пакета покупать отдельно, то они обойдутся дороже.
Впервые пакеты малыша были введены в 2018 году, с тех пор было издано более 700 тысяч таких пакетов. Заметим, что право на сверток малыша имеют также и усыновители, опекуны, приемные родителям, родители-воспитатели или патронатные воспитатели.
Получить беби-бокс родители младенца могут в роддоме или, в случае его отсутствия при выписке новорожденного - в управлениях соцзащиты по месту жительства.
Заявление на пакет малыша подается не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка.
Пакет малыша является бесплатной помощью.
В то же время родители могут выбрать вместо пакета денежную компенсацию.
Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.
На период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены, перечисление денежной компенсации получателям может производиться на любой счет, открытый в акционерном обществе коммерческий банк "ПриватБанк", в случае невозможности открытия текущего счета со специальным режимом использования.
Получатель может использовать назначенную денежную компенсацию для приобретения любых товаров в любых торговых заведениях.
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