Міноборони анонсувало запуск "пакунків пораненого" для військових: деталі проекту

Він зазначив, що ця ініціатива є частиною системної підтримки військових та ветеранів, яка має забезпечити постійну опіку держави під час служби та після її завершення. Вміст і порядок отримання "пакунка пораненого" наразі уточнюються.

Крім того, Міністерство оборони працює над вдосконаленням системи харчування військових, а також планує впровадження додаткових фінансових стимулів для підвищення мотивації та покращення умов служби.

За словами Мельника, ця ініціатива є частиною системних змін, які планує реалізувати оборонне відомство.