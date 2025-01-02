Міноборони анонсувало запуск "пакунків пораненого" для військових: деталі проекту

В Україні з 2025 року запрацює нова ініціатива для військовослужбовців, які зазнали травм під час служби. Вони отримуватимуть спеціальні "пакунки пораненого".
РБК-Україна повідомляє, що про це розповів заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю "АрміяInform".
Він зазначив, що ця ініціатива є частиною системної підтримки військових та ветеранів, яка має забезпечити постійну опіку держави під час служби та після її завершення. Вміст і порядок отримання "пакунка пораненого" наразі уточнюються.
Крім того, Міністерство оборони працює над вдосконаленням системи харчування військових, а також планує впровадження додаткових фінансових стимулів для підвищення мотивації та покращення умов служби.
За словами Мельника, ця ініціатива є частиною системних змін, які планує реалізувати оборонне відомство.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українські військовослужбовці, які лікуються після поранення, отримуватимуть грошові виплати за весь період перебування в лікарні та під час лікувальної відпустки. За інформацією Міноборони, їм гарантовано щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою, яке становить не менше 20 100 гривень, а також додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень. Виплати нараховуватимуться за весь час лікування, але не більше ніж за 12 місяців поспіль. Ці заходи спрямовані на підтримку захисників України.
Також ми писали, що Міноборони працює над створенням адаптивного одягу для поранених військових, щоб забезпечити комфорт під час їх лікування та реабілітації. Наразі триває узгодження технічних вимог, які стануть основою для виробництва такого одягу.
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