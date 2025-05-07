У Пакистані заявили про збиття трьох індійських літаків і дрона, - ЗМІ

Урядові чиновники та військові генерали Пакистану заявили про знищення трьох літаків та одного безпілотника військово-повітряних сил Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та CNN.

Генеральний директор медіа-крила збройних сил Пакистану підтвердив Guardian, що щонайменше два літаки індійських ВПС були збиті.

"Я підтверджую, що ми збили щонайменше два літаки ВПС Індії", - заявив генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі.

Окремо високопоставлений представник сил безпеки на умовах анонімності повідомив, що військові збили три індійські літаки.

"Ми збили один літак у Батхінді, індійській провінції Пенджаб, що межує з пакистанською провінцією Пенджаб, і два літаки в окупованому Індією Кашмірі в Авантіпорі й Ахнурі. Вони перебували в їхньому повітряному просторі після атак, і ми випустили ракети", - сказав чиновник.

Він додав, що "Індія розпочала конфлікт своїми нападами на мирних жителів Пакистану. Ми повинні були відповісти. Ми повинні були захистити наш суверенітет".

Водночас, високопоставлені джерела в пакистанській розвідці та уряді повідомили, що окрім трьох літаків, також було збито безпілотник.