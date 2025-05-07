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У Пакистані заявили про збиття трьох індійських літаків і дрона, - ЗМІ

Середа 07 травня 2025 02:57
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У Пакистані заявили про збиття трьох індійських літаків і дрона, - ЗМІ Фото: пакистанські військові рапортують про втрати індійської армії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Урядові чиновники та військові генерали Пакистану заявили про знищення трьох літаків та одного безпілотника військово-повітряних сил Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та CNN.

Генеральний директор медіа-крила збройних сил Пакистану підтвердив Guardian, що щонайменше два літаки індійських ВПС були збиті.

"Я підтверджую, що ми збили щонайменше два літаки ВПС Індії", - заявив генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі.

Окремо високопоставлений представник сил безпеки на умовах анонімності повідомив, що військові збили три індійські літаки.

"Ми збили один літак у Батхінді, індійській провінції Пенджаб, що межує з пакистанською провінцією Пенджаб, і два літаки в окупованому Індією Кашмірі в Авантіпорі й Ахнурі. Вони перебували в їхньому повітряному просторі після атак, і ми випустили ракети", - сказав чиновник.

Він додав, що "Індія розпочала конфлікт своїми нападами на мирних жителів Пакистану. Ми повинні були відповісти. Ми повинні були захистити наш суверенітет".

Водночас, високопоставлені джерела в пакистанській розвідці та уряді повідомили, що окрім трьох літаків, також було збито безпілотник.

Ризик війни між Індією та Пакистаном

Вночі 7 травня індійська армія атакувала ракетами територію Пакистану та підконтрольних Пакистану районів Кашміру.

В Індії заявили про операцію "Сіндур", у рамках якої вдарили по низці об'єктах у Пакистані й окупованому Пакистаном Джамму і Кашмірі. Внаслідок обстрілу є вбиті та поранені.

Армія Пакистану почала військову операцію у відповідь та обіцяє жорстку силову відповідь.

Президент США Дональд Трамп назвав "ганьбою" загострення між двома азіатськими країнами.

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