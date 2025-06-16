У Пакистані закрили кордон з Іраном, - ЗМІ

В одній з провінцій у Пакистані закрили усі пункти пропуску на кордоні з Іраном. Це сталося через загострення ситуації після ударів Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Express Tribune.
"У відповідь на зростання безпекових викликів, пов’язаних з ескалацією регіональної напруженості, уряд Белуджистану до окремого повідомлення офіційно закриває усі пункти пропуску на кордоні з Іраном", - цитує видання розпорядження влади.
Йдеться про контрольно-пропускні пункти в округах Гвадар і Панджгур у Белуджистані. Закриття торкнулося як пішохідного, так і вантажного руху, зокрема постачання пального.
Місцева влада закликає мешканців бути уважними та співпрацювати з органами безпеки. У самому Белуджистані вже фіксуються проблеми з пальним.
Вжиті заходи мають на меті запобігти можливим інцидентам на кордоні та гарантувати безпеку населення в умовах нестабільності, спричиненої збройним конфліктом між Іраном та Ізраїлем.
Уряд також закликав мешканців утриматися від поїздок до Ірану та бути максимально обережними.
Раніше цього ж дня глава МЗС Пакистану Ісхак Дар повідомив, що 450 пакистанських паломників вже евакуювали з Ірану. Він запевнив, що евакуація триватиме й надалі.
У ніч на 13 червня розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.
Причиною для початку активних дій став зрив переговорного процесу між Іраном та США щодо укладання нової ядерної угоди.
Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю.
Останніми днями Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ракетно-дроновими ударами. Ситуація між країнами загострюється. Від початку конфлікту внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинуло 16 людей. Серед них - 5 українців. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.