UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Пакистані вибухнули склади з боєприпасами: 13 загиблих

Фото: в Пакистані стався вибух на складах з боєприпасами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В понеділок, 24 квітня, на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом, загинуло щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліція країни повідомляє про два вибухи на складах, крім загиблих ще 50 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Правоохоронці схиляються до версії, що боєприпаси загорілись через коротке замикання в електромережі.

"У нас немає доказів про зовнішнє втручання. Але ми залишаємо всі версії відкритими", - зазначили там.

Зазначається, що більшість загиблих - поліцейські, що працювали на складах, також загинула жінка з дитиною, що проходили повз. Деякі поранені знаходяться в лікарні в критичному стані.

Нагадаємо, що днями Пакистан зробив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом та Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пакистан