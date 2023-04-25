В Пакистані вибухнули склади з боєприпасами: 13 загиблих

В понеділок, 24 квітня, на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом, загинуло щонайменше 13 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Поліція країни повідомляє про два вибухи на складах, крім загиблих ще 50 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Правоохоронці схиляються до версії, що боєприпаси загорілись через коротке замикання в електромережі.
"У нас немає доказів про зовнішнє втручання. Але ми залишаємо всі версії відкритими", - зазначили там.
Зазначається, що більшість загиблих - поліцейські, що працювали на складах, також загинула жінка з дитиною, що проходили повз. Деякі поранені знаходяться в лікарні в критичному стані.
Нагадаємо, що днями Пакистан зробив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом та Москвою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.