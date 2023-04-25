В Пакистане взорвались склады с боеприпасами: 13 погибших

В понедельник, 24 апреля, на северо-западе долины Сват в Пакистане взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом, погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция страны сообщает о двух взрывах на складах, кроме погибших еще 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители склоняются к версии, что боеприпасы загорелись из-за короткого замыкания электросети.

"У нас нет доказательств внешнего вмешательства. Но мы оставляем все версии открытыми", - отметили там.

Отмечается, что большинство погибших - работавшие на складах полицейские также погибла женщина с проходящим мимо ребенком. Некоторые раненые находятся в больнице в критическом состоянии.