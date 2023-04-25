В Пакистане взорвались склады с боеприпасами: 13 погибших

В понедельник, 24 апреля, на северо-западе долины Сват в Пакистане взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом, погибли по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Полиция страны сообщает о двух взрывах на складах, кроме погибших еще 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители склоняются к версии, что боеприпасы загорелись из-за короткого замыкания электросети.
"У нас нет доказательств внешнего вмешательства. Но мы оставляем все версии открытыми", - отметили там.
Отмечается, что большинство погибших - работавшие на складах полицейские также погибла женщина с проходящим мимо ребенком. Некоторые раненые находятся в больнице в критическом состоянии.
Напомним, что на днях Пакистан сделал свой первый заказ на российскую нефть со скидкой в рамках нового соглашения, заключенного между Исламабадом и Москвой.
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