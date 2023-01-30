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В Пакистане произошел теракт в мечети: 28 человек погибли, 150 ранены

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Пакистан, Понедельник 30 января 2023 12:53
В Пакистане произошел теракт в мечети: 28 человек погибли, 150 ранены Фото: в Пакистане произошел теракт в мечети
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 30 января, в северо-западном городе Пакистана Пешавар в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 28 человек и еще 150 получили ранения. Большинство жертв были полицейскими, которые собрались на полуденную молитву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам начальника полиции Пешавара Иджаз Хана, мечеть располагалась на территории комплекса, в состав которого входят штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом.

По его словам, нельзя исключать возможность теракта смертником. Он добавил, что что внутри мечети были обнаружены следы взрывчатки.

Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого в переполненной мечети рухнула стена.

Здание расположено в сильно укрепленном районе города. По словам представителя полиции Сикандара Хана, внутри находилось не менее 260 человек.

"Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек", - добавил он.

Как сообщалось, ранее в Пакистане произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Микроавтобус с гражданскими врезался в опору моста и быстро загорелся.

Напомним, до этого в Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда. По меньшей мере десять детей утонули.

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