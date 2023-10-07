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В Пакистані планують депортувати майже 2 млн афганців "та інших мігрантів"

Фото: Пакистан планує депортувати понад 1,7 афганців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство закордонни справ Пакистану заявило, що планує депортувати всіх "нелегальних мігрантів", в тому числі, і 1,7 млн афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Офіційний Ісламбад заявив, що будь-хто без дійсних документів має покинути країну до 31 жовтня, інакше їх буде заарештовано та депортовано. 

За даними ООН, близько 1,3 мільйона афганців зареєстровані як біженці, а ще 880 000 отримали законний статус, щоб залишитися. Пакистан прийняв сотні тисяч афганських біженців - особливо після повернення талібів до влади в Афганістані в 2021 році.

Кілька днів тому афганські офіційні особи заявляли, що місцева влада вже почала затримувати афганців, причому як нелегалів, так і тих, що мають право залишатись в країні. У заяві посольства Афганістану в соціальній мережі X заявляли про те, що за останні два тижні було затримано понад 1000 афганців.

Прихід Талібану до влади в Афганістані

Навесні 2021 року США активізувала зусилля з виводу сил з Афганістану. Невдовзі після цього до влади в країні прийшов Талібан. Після цього там почались масові утиски жінок та інші репресії проти населення.

Крім цього, в січні 2023 року в ООН повідомили, що рівень недоїдання в Афганістані сягнув рекордних значень - проблеми з харчуванням мають близько половини населення країни.

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