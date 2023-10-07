В Пакистане планируют депортировать около 2 млн афганцев "и других мигрантов"

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что планирует депортировать всех "нелегальных мигрантов", в том числе, и 1,7 млн. афганцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
Официальный Исламбад заявил, что кто-либо без действительных документов должен покинуть страну до 31 октября, иначе они будут арестованы и депортированы.
По данным ООН, около 1,3 миллионов афганцев зарегистрированы как беженцы, а еще 880 000 получили законный статус, чтобы остаться. Пакистан принял сотни тысяч афганских беженцев - особенно после возвращения талибов к власти в Афганистане в 2021 году.
Несколько дней назад афганские официальные лица заявляли, что местные власти уже начали задерживать афганцев, причем как нелегалов, так и имеющих право оставаться в стране. В заявлении посольства Афганистана в социальной сети X заявляли о том, что за последние две недели было задержано более 1000 афганцев.
Весной 2021 года США активизировали усилия по выводу сил из Афганистана. Вскоре после этого к власти в стране пришел Талибан. После этого там начались массовые притеснения женщин и другие репрессии против населения.
Кроме этого, в январе 2023 года в ООН сообщили, что уровень недоедания в Афганистане достиг рекордных значений - проблемы с питанием имеют около половины населения страны.
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