В Афганістані рівень недоїдання сягнув рекордного рівня, - ООН

В Афганістані рівень недоїдання знаходиться на рекордно високому рівні - майже половина країни страждає від голоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Видання посилається на інформацію від представника продовольчого агентства ООН в Кабулі Філіпа Кропфа, який стверджує, що зараз в країні має проблеми з харчуванням майже кожен другий.

"В країні з населенням 40 мільйонів людей, 7 мільйонів дітей (у віці до 5 років) і матерів недоїдають", - заявив він.

За його словами, захоплення влади талібами в серпні 2021 року призвів до того, що мільйони людей опинились за межою бідності, а міжнародна допомога припинилась. Він додав, що жителі Афганістану не вмирають з голоду, але у них не залишилось ресурсів для запобігання гуманітарній кризі.