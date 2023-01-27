В Афганістані рівень недоїдання сягнув рекордного рівня, - ООН
В Афганістані рівень недоїдання знаходиться на рекордно високому рівні - майже половина країни страждає від голоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Видання посилається на інформацію від представника продовольчого агентства ООН в Кабулі Філіпа Кропфа, який стверджує, що зараз в країні має проблеми з харчуванням майже кожен другий.
"В країні з населенням 40 мільйонів людей, 7 мільйонів дітей (у віці до 5 років) і матерів недоїдають", - заявив він.
За його словами, захоплення влади талібами в серпні 2021 року призвів до того, що мільйони людей опинились за межою бідності, а міжнародна допомога припинилась. Він додав, що жителі Афганістану не вмирають з голоду, але у них не залишилось ресурсів для запобігання гуманітарній кризі.
Нагадаємо, що введену "Талібаном" заборону неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі різко розкритикували міністри закордонних справ 12 країн, а також верховний представник Європейського союзу. Зазначалось,, що такі обмеження можуть призупинити гуманітарну допомогу.
Раніше повідомлялось, що угруповання "Талібан" підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.
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