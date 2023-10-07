В Пакистані планують депортувати майже 2 млн афганців "та інших мігрантів"

Міністерство закордонни справ Пакистану заявило, що планує депортувати всіх "нелегальних мігрантів", в тому числі, і 1,7 млн афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Офіційний Ісламбад заявив, що будь-хто без дійсних документів має покинути країну до 31 жовтня, інакше їх буде заарештовано та депортовано.

Речниця міністерства закордонних справ Пакистану Мумтаз Захра Балоч заявила, що ця політика спрямована проти всіх біженців, а не тільки проти афганців, які масово заїхали в країну за часів радянської окупації та приходу до влади Талібану.

"Ми щедро приймали афганських біженців протягом останніх чотирьох десятиліть. Тим 1,4 мільйонам громадян Афганістану, які були зареєстровані як біженці в Пакистані, не варто хвилюватися", - сказала вона.

Amnesty International звернулася до Пакистану з проханням дозволити афганцям продовжувати жити в країні, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість такою політикою.

Афганці в Пакистані

За даними ООН, близько 1,3 мільйона афганців зареєстровані як біженці, а ще 880 000 отримали законний статус, щоб залишитися. Пакистан прийняв сотні тисяч афганських біженців - особливо після повернення талібів до влади в Афганістані в 2021 році.

Кілька днів тому афганські офіційні особи заявляли, що місцева влада вже почала затримувати афганців, причому як нелегалів, так і тих, що мають право залишатись в країні. У заяві посольства Афганістану в соціальній мережі X заявляли про те, що за останні два тижні було затримано понад 1000 афганців.

Прихід Талібану до влади в Афганістані

Навесні 2021 року США активізувала зусилля з виводу сил з Афганістану. Невдовзі після цього до влади в країні прийшов Талібан. Після цього там почались масові утиски жінок та інші репресії проти населення.

Крім цього, в січні 2023 року в ООН повідомили, що рівень недоїдання в Афганістані сягнув рекордних значень - проблеми з харчуванням мають близько половини населення країни.

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