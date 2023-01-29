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В Пакистані під час екскурсії перекинувся човен, щонайменше десятеро дітей втонули

Фото: в Пакистані під час екскурсії перекинувся човен, щонайменше десятеро дітей втонули (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Пакистані під час екскурсії перекинулось судно, яке перевозило групу учнів через озеро Танда. Щонайменше десятеро дітей втонули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з даними правоохоронців, вдалося врятувати 11 осіб. Водночас серед загиблих були діти віком від семи до чотирнадцяти років.

Наразі шестеро врятованих перебувають у критичному стані. Як зазначили в поліції, група з 25-30 учнів релігійної школи здійснювала екскурсію на судні.

Зазначається, що нещасні випадки на воді також не є рідкістю в Пакистані, оскільки для переправи використовують старі й перевантажені судна. Водночас багато жителів країни не вміють плавати, особливо жінки, які рідко вчаться цьому через консервативні традиції

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Пакистані сталась ДТП внаслідок якої загинули щонайменше 40 людей.

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Пакистан