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В Пакистане заблокировали соцсеть TikTok

Украина, Суббота 10 октября 2020 15:46
В Пакистане заблокировали соцсеть TikTok
Фото: TikTok (pixabay)
Автор: Юлия Струк

Пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил о блокировании китайской соцсети и приложения TikTok. Регулятор заявил о невозможности отфильтровать "аморальный и неприличный" контент.

Об этом пишет портал The Verge.

Указано, что TikTok в Пакистане предупреждали о необходимости фильтрации упомянутого контента. Регулятор обращает внимание, что соцсеть не соблюдала установок, но он готов пересмотреть запрет при модерации незаконного контента.

Сервис TikTok заявил, что хочет соблюдать закон на рынках, где работает. В компании надеются согласовать решение для восстановления функционирования соцсети.

Следует отметить, что этот запрет ввели через несколько месяцев после того, как сингапурская платформа прямых трансляций Bigo Live также была заблокирована по той же причине.

Кроме того, и видеохостинг YouTube предупредили о необходимости фильтрации "пошлости и ненависти".

В конце сентября Окружной суд США в Вашингтоне временно заблокировал указ президента Дональда Трампа о запрете на загрузку китайского приложении TikTok.

Как писало РБК-Украина, 19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Впервые американский лидер заговорил о возможности запретить TikTok в конце июля 2020 года. Тогда же компания Microsoft прекратила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

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