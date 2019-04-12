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В Пакистане из-за взрыва на рынке погибли 16 человек

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 09:37
В Пакистане из-за взрыва на рынке погибли 16 человек
Фото: взрыв на рынке (aljazeera.com)

Ранения получили еще не менее 30 человек

В Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ранения получили еще не менее 30 человек. Известно, что половина из погибших - этнические хазарейцы. Еще семь погибших - работники рынка, также погиб один из правоохоранителей пограничных полицейских сил.

В полиции сообщили, что взрывное устройство было спрятано между мешками картошки. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

РБК-Украина писало, что в результате взрыва в городе Ракка (Сирия) погибли минимум 13 человек. По данным местных сил безопасности, жертвами взрыва автомобиля стали восемь человек, еще получили ранения трое сотрудников курдских сил местной полиции правопорядка.

Ранее сообщалось, что в Пакистане недалеко от Насирабада при взрыве железнодорожных путей сошел с рельс поезд Jaffar Express, в результате происшествия погибло 4 человека. Поезд направлялся из Равалпинди в Кветту, когда произошел дистанционный взрыв железнодорожных путей.

Напомним, в полиции Пакистана сообщили, что 7 апреля на горной дороге автомобиль сорвался с обрыва в реку, что привело к гибели 7 человек.

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