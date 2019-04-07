В Пакистане при падении автомобиля с горной дороги погибло 7 человек

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Автомобиль сорвался с горной дороги и упал в реку

В полиции Пакистана сообщили, что сегодня, 7 апреля, на горной дороге автомобиль сорвался с обрыва в реку, что привело к гибели 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Старший офицер пакистанской полиции Раджа Акмал заявил, что автомобиль перевозивший пассажиров из долины Нилум в столицу контролируемой Пакистаном части Кашмира Музаффарабад резко свернул с дороги и сорвался в обрыв, после чего упал в реку.

Также он рассказал, что спасателями и местными жителями были извлечены тела всех погибших, среди которых было две женщины и один ребенок.

Отметим, что дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом достаточно распространены в Пакистане. Они вызваны низкими стандартами безопасности, а также игнорированием правил дорожного движения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Непале при падении автомобиля с обрыва погибло 6 человек. Инспектор полиции районного отделения Раджив Шреста рассказал, что автомобиль Jeep направлялся из района Солухумбу в сторону Катманду, когда вылетел с дороги и упал с примерно с 200-метровой высоты.