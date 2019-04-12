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У Пакистані через вибух на ринку загинули 16 осіб

Новини » Надзвичайні події    12.04.2019 - 09:37
У Пакистані через вибух на ринку загинули 16 осіб
Фото: вибух на ринку (aljazeera.com)

Поранення отримали ще не менше 30 людей

У Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку загинули щонайменше 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що поранення отримали ще не менше 30 людей. Відомо, що половина із загиблих - етнічні хазарыйці. Ще семеро загиблих - працівники ринку, також загинув один з правоохоронцыв прикордонних поліцейських сил.

У поліції повідомили, що вибуховий пристрій був захований між мішками картоплі. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

РБК-Україна писало, що в результаті вибуху в місті Ракка (Сирія) загинули щонайменше 13 людей. За даними місцевих сил безпеки, жертвами вибуху автомобіля стали вісім людей, ще отримали поранення троє співробітників курдських сил місцевої поліції правопорядку.

Раніше повідомлялося, що в Пакистані недалеко від Насирабада при вибуху залізничних шляхів зійшов з рейок потяг Jaffar Express, в результаті події загинуло 4 людини. Поїзд прямував з Равалпінді в Кветта, коли стався дистанційний вибух залізничних шляхів.

Нагадаємо, в поліції Пакистану повідомили, що 7 квітня на гірській дорозі автомобіль зірвався з обриву в річку, що привело до загибелі 7 осіб.

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