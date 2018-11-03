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В Пакистане убили "отца Талибана"

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 02:25
Фото: Сами уль-Хак (twitter.com/AdityaRajKaul)
Фото: Сами уль-Хак (twitter.com/AdityaRajKaul)

Сами уль-Хак был убит ножом в своем доме

Полиция Пакистана сообщила, что в пятницу, 2 ноября 2018, было убито влиятельного религиозного деятеля Сами уль-Хака, которого часто звали "отец Талибана". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сами уль-Хак был убит ножом в своем доме в Равалпинди, рядом с Исламабадом. Сын погибшего сообщил, что в момент совершения преступления уль-Хак находился в спальне один, потому что его охранник был на ближайшем базаре.

"Охранник нашел его в критическом состоянии", - рассказал сын погибшего.

Полиция сообщила, что религиозный деятель был дважды ранен, его доставили в больницу, где он умер. Правоохранители проводят расследование. Личность и мотивы нападения пока установлено не было.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство и призвал правоохранителей провести тщательное расследование происшествия.

Сообщается, что Сами уль-Хак является основателем известной школы исламской теологии "Хаканиа", где получали образование большое количество лидеров Афганистана. Также среди учащихся были лидеры движения "Талибан" и его основатель - муллу Мухаммада Омара, который долгое время поддерживал дружеские отношения с погибшим.

Напомним, в Афганистане в результате нападения Талибов был ранен генерал армии США. Бригадный генерал Джеффри Смайли, который отвечал за военную совещательную миссию НАТО в Афганистане, пострадал в результате огнестрельного ранения во время атаки.

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