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В Афганистане в результате нападения Талибана был ранен генерал армии США

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 21:17
Фото: талибы (YouTube screenshot)
Фото: талибы (YouTube screenshot)

Пострадал бригадный генерал Джеффри Смайли, который отвечал за военную совещательную миссию НАТО в Афганистане

Генерал армии США был ранен во время нападения Талибана в зоне повышенной безопасности в провинции Кандагар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Бригадный генерал Джеффри Смайли, который отвечал за военную совещательную миссию НАТО в Афганистане, пострадал в результате огнестрельного ранения во время атаки.

Стрелок, на котором была афганская военная форма, открыл огонь по группе чиновников, среди которых также был один из командующих сил США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер и один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик.

Разик погиб в результате нападения вместе с начальником разведки провинции Кандагар и афганским журналистом.

Полковник Дэвид Батлер, представитель американских сил в Афганистане, сначала подтвердил в Twitter, что ранения получили три человека: один американский служащий, один гражданин США и подрядчик коалиции.

Однако потом в твитах, где обсуждались сообщения СМИ, которые называли фамилию Смайли, он подтвердил, что генерал получил ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 октября после совещания Афганистан-НАТО произошла стрельба, погибли двое людей.

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