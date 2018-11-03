ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Пакистані вбили "батька Талібану"

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 02:25
Фото: Самі уль-Хак (twitter.com/AdityaRajKaul)
Фото: Самі уль-Хак (twitter.com/AdityaRajKaul)

Самі уль-Хак був вбитий ножем у своєму будинку

Поліція Пакистану повідомила, що у п’ятницю, 2 листопада 2018, було вбито впливового релігійного діяча Самі уль-Хак, якого часто звали "батько Талібану". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Самі уль-Хак був вбитий ножем у своєму будинку в Равалпінді, що поряд з Ісламабадом. Син загиблого повідомив, що в момент скоєння злочину уль-Хак перебував у спальні один, бо його охоронець знаходився на найближчому базарі.

"Охоронець знайшов його у критичному стані", - розповів син загиблого.

Поліція повідомила, що релігійний діяч був двічі поранений, його було доправлено до лікарні, де він помер. Правоохоронці проводять розслідування. Особу та мотиви нападу поки що встановлено не було.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив вбивство й закликав правоохоронців провести ретельне розслідування події.

Повідомляється, що Самі уль-Хак є засновником відомої школи ісламської теології "Хаканіа", де здобували освіту велика кількість лідерів Афганістану. Також серед учнів були лідери руху "Талібан" і його засновник - муллу Мухаммада Омара, який довгий час підтримував дружні стосунки з загиблим. 

Нагадаємо, в Афганістані в результаті нападу Талібану був поранений генерал армії США. Бригадний генерал Джеффрі Смайлі, який відповідав за військову дорадчу місію НАТО в Афганістані, постраждав в результаті вогнепального поранення під час атаки.

Вбивство Хашкаджі замовило вище керівництво Саудівської Аравії, - Ердоган У США заявили, що не залишать вбивство Хашкаджі без відповіді
Новини України ПакистанВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся