У Пакистані вбили "батька Талібану"

Фото: Самі уль-Хак (twitter.com/AdityaRajKaul)

Самі уль-Хак був вбитий ножем у своєму будинку

Поліція Пакистану повідомила, що у п’ятницю, 2 листопада 2018, було вбито впливового релігійного діяча Самі уль-Хак, якого часто звали "батько Талібану". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Самі уль-Хак був вбитий ножем у своєму будинку в Равалпінді, що поряд з Ісламабадом. Син загиблого повідомив, що в момент скоєння злочину уль-Хак перебував у спальні один, бо його охоронець знаходився на найближчому базарі.

"Охоронець знайшов його у критичному стані", - розповів син загиблого.

Поліція повідомила, що релігійний діяч був двічі поранений, його було доправлено до лікарні, де він помер. Правоохоронці проводять розслідування. Особу та мотиви нападу поки що встановлено не було.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив вбивство й закликав правоохоронців провести ретельне розслідування події.

Повідомляється, що Самі уль-Хак є засновником відомої школи ісламської теології "Хаканіа", де здобували освіту велика кількість лідерів Афганістану. Також серед учнів були лідери руху "Талібан" і його засновник - муллу Мухаммада Омара, який довгий час підтримував дружні стосунки з загиблим.

Нагадаємо, в Афганістані в результаті нападу Талібану був поранений генерал армії США. Бригадний генерал Джеффрі Смайлі, який відповідав за військову дорадчу місію НАТО в Афганістані, постраждав в результаті вогнепального поранення під час атаки.