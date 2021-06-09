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В Пакистане столкнулись два поезда: погибли более 60 человек

Автор: Даша Харченко

На юге Пакистана столкнулись два железнодорожных экспресса. В результате инцидента погибли по меньшей мере 62 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

В результате происшествия пострадали еще более 100 человек, состояние 15 из них - тяжелое.

Сначала с рельсов сошел пассажирский поезд "Миллат Экспресс", после этого в него врезался поезд"сэр Сайед Экспресс".

Министр информации Пакистана Фавад Шодри заявил, что сейчас еще преждевременно говорить о причинах аварии: техническая ошибка, халатность или саботаж.

Наиболее вероятной из них являются проблемы с железнодорожным полотном и системами навигации.

Напомним, в Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном. В результате инцидента он погиб.

Также в июне харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда. Машинист успел вовремя затормозить. С пассажиром провели беседу сотрудники полиции. Метро работало в обычном режиме, на график движения поезда инцидент не повлиял.

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