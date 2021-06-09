В Пакистане столкнулись два поезда: погибли более 60 человек

В результате происшествия пострадали еще более 100 человек, состояние 15 из них - тяжелое.

Сначала с рельсов сошел пассажирский поезд "Миллат Экспресс", после этого в него врезался поезд"сэр Сайед Экспресс".

Министр информации Пакистана Фавад Шодри заявил, что сейчас еще преждевременно говорить о причинах аварии: техническая ошибка, халатность или саботаж.

Наиболее вероятной из них являются проблемы с железнодорожным полотном и системами навигации.