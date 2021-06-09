В Пакистане столкнулись два поезда: погибли более 60 человек

На юге Пакистана столкнулись два железнодорожных экспресса. В результате инцидента погибли по меньшей мере 62 человек.
В результате происшествия пострадали еще более 100 человек, состояние 15 из них - тяжелое.
Сначала с рельсов сошел пассажирский поезд "Миллат Экспресс", после этого в него врезался поезд"сэр Сайед Экспресс".
Министр информации Пакистана Фавад Шодри заявил, что сейчас еще преждевременно говорить о причинах аварии: техническая ошибка, халатность или саботаж.
Наиболее вероятной из них являются проблемы с железнодорожным полотном и системами навигации.
Напомним, в Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном. В результате инцидента он погиб.
Также в июне харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда. Машинист успел вовремя затормозить. С пассажиром провели беседу сотрудники полиции. Метро работало в обычном режиме, на график движения поезда инцидент не повлиял.