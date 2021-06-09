RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб

Автор: Даша Харченко

На півдні Пакистану зіткнулись два залізничні експреси. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 62 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий.

Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварію: технічна помилка, недбалість чи саботаж.

Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.

Нагадаємо, у Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном. В результаті інциденту він загинув.

Також в червні харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один з пасажирів стрибнув на рейки під час руху поїзда. Машиніст встиг вчасно загальмувати. З пасажиром провели бесіду співробітники поліції. Метро працювало в звичайному режимі, на графік руху поїзда інцидент не вплинув.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Пакистан