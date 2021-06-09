У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб

Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий.

Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварію: технічна помилка, недбалість чи саботаж.

Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.