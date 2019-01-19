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В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца без паспорта

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 22:33
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца без паспорта
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Он обвиняется в нарушении правил прохода в пограничную зону

Управление ФСБ в оккупированном Крыму заявило, что в районе административной границе оккупированного полуострова и материковой Украины сотрудники Погранслужбы ФСБ РФ задержали человека, который находился там без документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

В ФСБ заявили, что задержанным является гражданин Украины 1992 года, который был задержан в темное время суток. Они уточнили, что инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска "Джанкой".

Силовики оккупационный властей РФ привлекли мужчину к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения.

Также российские СМИ сообщают, что инцидент произошел еще в начале января 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в шпионаже для СБУПо версии ФСБ РФ, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска на админгранице между Херсонской областью и аннексированым Крымом "Каланчак" украинца завербовал сотрудник СБУ.

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