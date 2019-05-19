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На Филиппинах столкнулись поезда метро, десятки пострадавших

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 12:20
На Филиппинах столкнулись поезда метро, десятки пострадавших
Фото: столкновение поездов метро (twitter.com/AnalyticaGlobal)

В результате столкновения пострадало 34 человек

Представитель Администрации легкорельсового транспорта Манилы Хернандо Сабрера в воскресенье сообщил, что в результате столкновения двух поездов метро пострадали 34 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сабрера рассказал, что инцидент произошел вечером в субботу между станциями метро Анонас и Арента-Центр-Кубао, когда один из поездов, который находился в движении, врезался в поезд, что вышел из строя.

В данное время ведется расследование причин инцидента. Сегодня большинство пострадавших покинули больницу, однако еще 5 человек остаются под наблюдением врачей.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Италии столкнулись поезда, десятки пострадавших. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.

Напомним, в Чехии столкнулись поезда, десятки раненых. На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек.

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