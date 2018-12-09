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У Пакистані в результаті теракту загинули 2 людини

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 13:04
У Пакистані в результаті теракту загинули 2 людини
Фото: військова поліція Пакистану (з відкритих джерел)

Внаслідок вибуху 6 осіб отримали поранення

У Пакистані в результаті теракту загинули 2 людини, ще 6 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, вибух стався на святкуванні, яке було організоване партією "Об'єднаний національний рух" в найбільшому місті країни - Карачі.

За даними місцевих жителів, теракт вчинив невідомий на мотоциклі, який кинув в натовп ручну гранату.

Зазначається, що наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за вчинений теракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному заході Пакистану в місті Хангу в результаті вибуху загинули 25 людей, ще 35 отримали поранення. Вибух стався біля входу до мечеті на ринковій площі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Пакистані бойовики намагалися напасти на консульство Китаю, проте правоохоронці затримали їх на пропускному пункті. В результаті перестрілки загинули двоє поліцейських. Також повідомлялося, що трьох бойовиків ліквідували. В їхньому автомобілі знайшли вибухівку, дев'ять ручних гранат, автомати Калашникова та боєприпаси. Передбачається, що вони мали намір здійснити теракт у візовому центрі.

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