В Пакистане боевики пытались напасть на консульство Китая, есть погибшие

Фото: пакистанские силовики (twitter.com/CGTNOfficial)

В результате нападение погибли двое полицейских

В Карачи (Пакистан) силы безопасности обезвредили боевиков, которые пытались осуществить нападение на консульство Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на geo.tv.

Сообщается, что трое боевиков пытались проникнуть в консульство Китая, однако были перехвачены охраной на контрольно-пропускном пункте. По словам заместителя генерального инспектора в Южном Карачи Джаведа Алам Оджу, в результате боевики открыли огонь и убили двух полицейских. Ответным огнем силовиков нападавших обезвредили. Предполагается, что они намеревались совершить теракт в визовом центре.

Также сообщается, что в их автомобиле обнаружили взрывчатку, девять ручных гранат, автоматы Калашникова и боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане убили влиятельного религиозного деятеля Сами уль-Хака, которого называли "отцом Талибана". По данным полиции, он был тяжело ранен ножом, его доставили в больницу, где он и скончался. Личность и мотивы нападения пока не установлены. Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство.