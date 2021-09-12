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В Пакистане в результате проливных дождей и оползней погибли 17 человек

Автор: Сергей Пышкин

На северо-западе Пакистана в результате наводнения и оползней погибли 17 человек. Среди них есть дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times Of India.

Согласно данным правоохранителей, стихия обрушилась на северо-западе Пакистана. Известно о по меньшей мере 17 погибших, среди которых есть дети.

Отмечается, что большинство погибших оказались погребенными под обломками домов, которые были разрушены стихией.

Власти Пакистана направили гуманитарную помощь в район, однако горные оползни задерживают операцию.

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Пакистан