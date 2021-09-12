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В Пакистані внаслідок проливних дощів й зсувів загинули 17 осіб

Автор: Сергій Пишкін

На північному заході Пакистану внаслідок повені та зсувів загинули 17 осіб. Серед них є діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times Of India.

Згідно з даними правоохоронців, стихія обрушилася на північному заході Пакистану. Відомо про щонайменше 17 загиблих осіб, серед яких є діти.

Зазначається, що більшість загиблих опинилися похованими під уламками будинків, які були зруйновані стихією.

Влада Пакистану направила гуманітарну допомогу до району, однак гірські зсуви затримують операцію.

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Пакистан