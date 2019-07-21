В Пакистані в результаті нападів загинули 8 осіб

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Ще 30 людей отримали поранення

У Пакистані сталися два напади, в результаті яких загинуло 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, невідомі обстріляли поліцейський відділок, а пізніше підірвали вхід в лікарні, куди привезли постраждалих.

За інформацією місцевої служби "Радіо Свобода", бойовики на мотоциклах остреляли поліцейський КПП, а після цього смертниця підірвала себья біля входу в лікарню.

Серед загиблих - 4 поліцейських. Ще близько 30 осіб отримали поранення. Медики повідомляють, що кількість загиблих може зрости.

Зараз відповідальність за напади на себе не взяла на себе жодне угруповання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на півдні Пакистану в результаті дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом загинуло 10 осіб і ще кілька десятків отримали поранення.

Крім того, в пакистанському місті Садикабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, у результаті чого з рейок зійшли чотири вагони. Інцидент забрав життя 21 людини, ще майже сотня пасажирів постраждали.

Також в результаті вибуху в регіоні Північний Вазірістан на північному заході Пакистану загинули четверо військовослужбовців, ще 4 отримали поранення.