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В Пакистане произошла утечка токсичного газа, есть жертвы и пострадавшие

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 21:51
В Пакистане произошла утечка токсичного газа, есть жертвы и пострадавшие
Иллюстративное фото (twitter.com/BreakingItalyNe)

Сотни людей госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах.

В пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли минимум 14 человек, еще сотни пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам местных чиновников, сотни людей госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах.

По информации врачей, к медикам обратились около 650 человек.

На сегодняшний день запланирована эвакуация жителей из района Камари. Их временно отселят в более безопасные районы.

Среди населения растет обеспокоенность тем, что токсичный газ все еще может вытекать, поскольку чиновники до сих пор пытаются найти источник проблемы.

Напомним, 3 января около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Угринов Подгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Также РБК-Украина писало, что в конце декабря в селе Светлое Одесской области в дачном кооперативе произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме. В результате взрыва пострадали два человека.

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