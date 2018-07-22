У Пакистані стався вибух на мітингу, є постраждалі

Вибух здійснив терорист-смертник

В результаті вибуху бомби в районі Дера-Ісмаїл-Хан на північному заході Пакистану сьогодні, 22 липня, постраждали щонайменше п'ять осіб, в тому числі місцевий політичний діяч. Про це повідомив офіцер місцевої поліції Мухаммад Карім Хан, передає Geo.tv.

Так, за словами офіцера поліції, інцидент стався під час політичного мітингу.

Повідомляється, що терорист-смертник підірвав себе, у проїжджаючому через село Колачі авто, яке належало Ікрамуллі Хан Гандапуру - лідеру пакистанської партії Tehreek-e-Insaf в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Карім Хан також зазначив, що всі постраждалі були доставлені в лікарню.

На даний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

Strongly condemn the cowardly terrorist attack against Ikram Khan Gandapur and his convoy today. May Allah grant Ikram and the other injured a speedy recovery. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 22, 2018

Нагадаємо, 13 липня у Пакистані в результаті вибуху, влаштованого смертником у місті Мастунг, загинуло 128 осіб.

За даними SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів, відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Також повідомлялося про 12 жертв теракту в Пакистані, який здійснив терорист-смертник.