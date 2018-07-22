У Пакистані стався вибух на мітингу, є постраждалі

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 13:58
Ілюстративне фото (twitter-Behind The News
Ілюстративне фото (twitter-Behind The News

Вибух здійснив терорист-смертник

В результаті вибуху бомби в районі Дера-Ісмаїл-Хан на північному заході Пакистану сьогодні, 22 липня, постраждали щонайменше п'ять осіб, в тому числі місцевий політичний діяч. Про це повідомив офіцер місцевої поліції Мухаммад Карім Хан, передає Geo.tv.

Так, за словами офіцера поліції, інцидент стався під час політичного мітингу.

Повідомляється, що терорист-смертник підірвав себе, у проїжджаючому через село Колачі авто, яке належало Ікрамуллі Хан Гандапуру - лідеру пакистанської партії Tehreek-e-Insaf в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Карім Хан також зазначив, що всі постраждалі були доставлені в лікарню.

На даний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, 13 липня у Пакистані в результаті вибуху, влаштованого смертником у місті Мастунг, загинуло 128 осіб.

За даними SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів, відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Також повідомлялося про 12 жертв теракту в Пакистані, який здійснив терорист-смертник.

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Теги:  постраждалі,  Пакистан,  Мітинг,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС