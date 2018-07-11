В Пакистане жертвами взрыва террориста-смертника стали 12 человек

В результате атаки погиб кандидат партии на всеобщих выборах

В Пакистане во вторник, 10 июля, террорист-смертник совершил теракт во время съезда пакистанской партии "Авами". Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что партия выступает против террористического организации Талибан.

Согласно информации издания, в результате теракта погибли 12 человек, более 50 человек получили ранения. Сообщается, что одним из погибших стал кандидат партии на всеобщих выборах Харун Билур. Выборы пройдут 25 июля 2018 года.

Напомним, в феврале в Пакистане американские военнослужащие ликвидировали заместителя главаря террористической организации "Талибан" Халида Мехсуда.