В Пакистане жертвами взрыва террориста-смертника стали 12 человек

Новости Происшествия 11.07.2018 - 06:59
Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

В результате атаки погиб кандидат партии на всеобщих выборах

В Пакистане во вторник, 10 июля, террорист-смертник совершил теракт во время съезда пакистанской партии "Авами". Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что партия выступает против террористического организации Талибан.

Согласно информации издания, в результате теракта погибли 12 человек, более 50 человек получили ранения. Сообщается, что одним из погибших стал кандидат партии на всеобщих выборах Харун Билур. Выборы пройдут 25 июля 2018 года.

Напомним, в феврале в Пакистане американские военнослужащие ликвидировали заместителя главаря террористической организации "Талибан" Халида Мехсуда.

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