В Пакистане произошел теракт: шесть человек погибли, 15 получили ранения
На юго-западе Пакистана произошел теракт. В результате происшествия шесть человек погибли, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает Синьхуа.
По меньшей мере шесть человек погибли и 15 получили ранения при взрыве в Юго-Западном пакистанском городе Чаман.
Отмечается, что взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с местным политиком, который остался невредимым.
“Правоохранители и спасатели прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в больницу”, - говорится в сообщении.
Пока ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
Продолжается расследование.
Недавно в городе Рамбуйе в 45 км от Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения погибла женщина-полицейский.
Кроме того, в апреле в столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибли пять человек.
Напомним также, что семь сотрудников Службы безопасности были убиты в результате нападения террористов на пост пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан.