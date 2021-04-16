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В Багдаде произошел теракт: пять человек погибли, 21 - получили ранения

Новина українською → Ирак, Пятница 16 апреля 2021 07:33
В Багдаде произошел теракт: пять человек погибли, 21 - получили ранения Фото: вследствие теракта в Багдаде 21 человек получил ранения (Wathiq Khuzaie/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибло пять людей.

Об этом сообщает Синьхуа.

Еще 21 человек получил ранения.

Отмечается, что взрывчатка была заложена в автомобиле, припаркованном возле людного рынка.

Кроме того, мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей.

Иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.

Напомним, аварию на ядерном объекте в городе Натанз в Иране признали террористическим актом. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Кроме того, в конце марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв у католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

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