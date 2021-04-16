В Багдаде произошел теракт: пять человек погибли, 21 - получили ранения
Фото: вследствие теракта в Багдаде 21 человек получил ранения (Wathiq Khuzaie/Getty Images)
В столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибло пять людей.
Об этом сообщает Синьхуа.
Еще 21 человек получил ранения.
Отмечается, что взрывчатка была заложена в автомобиле, припаркованном возле людного рынка.
Кроме того, мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей.
Иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.
Напомним, аварию на ядерном объекте в городе Натанз в Иране признали террористическим актом. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.
Кроме того, в конце марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв у католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.