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В Пакистані стався теракт: шість людей загинули, 15 дістали поранення

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Пакистан, Субота 22 травня 2021 06:50
В Пакистані стався теракт: шість людей загинули, 15 дістали поранення Фото: відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.(flickr.com/oeyvind)
Автор: Даша Харченко

На південному заході Пакистану стався теракт. Внаслідок події шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Щонайменше шестеро людей загинули й 15 отримали поранення під час вибуху у південно-західному пакистанському місті Чаман.

Зазначається, що вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із місцевим політиком, який залишився неушкодженим.

“Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Поки відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.

Триває розслідування.

Нещодавно у місті Рамбуйє в 45 км від Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. В результаті нападу загинула жінка-поліцейський.

Крім того, у квітня у столиці Іраку Багдаді стався теракт. Внаслідок трагедії загинуло п'ять людей.

Нагадаємо також, що сім співробітників служби безпеки були вбиті унаслідок нападу терористів на пост прикордонного корпусу в пакистанській провінції Белуджистан.

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