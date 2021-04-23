Под Парижем мужчина напал с ножом на полицейского. Власти заявили о теракте
В городе Рамбуйе в 45 км от Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. В результате нападения погибла женщина-полицейский.
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
По его словам, убийство сотрудника правоохранительных органов рассматривается как теракт.
В свою очередь, президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция "не сдастся в борьбе с исламистским терроризмом".
"Она была женщиной-полицейским. Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на и без того избитой земле Ивелин. Нация стоит рядом с ее семьей, коллегами и полицией. Мы не откажемся от борьбы с исламистским терроризмом", - написал он в Twitter.
Свидетели происшествия рассказали, что мужчину видели разговаривающим по мобильному телефону возле полицейского участка. Он воспользовался случаем, чтобы войти внутрь, когда женщина вошла в двери охраны.
Злоумышленник бросился на полицейского, а затем ее коллеги открыли по нему огонь.
По данным издания BBC, нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.
Напомним, в прошлом году во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.
После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.