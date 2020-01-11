В Пакистане произошел теракт в мечети, 15 погибших

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По меньшей мере 15 человек погибли и 19 получили ранения в результате взрыва

В пакистанском городе Кветта 10 января мужчина взорвал себя во время вечерней молитвы, при теракте погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что по меньшей мере 15 человек погибли и 19 получили ранения в результате взрыва в мечети в юго-западной части Пакистана, в провинции Белуджистан. Многие раненые находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Напомним, в Пакистане в результате взрыва в мечети, который произошел 16 августа, погиб брат лидера афганской террористической группировки "Талибан". Младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди четырех погибших при взрыве бомбы. Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.

16 августа на юго-западе Пакистана в результате взрыва в мечети четыре человека погибли, около 20 ранены. Среди погибших был имам мечети, которая расположена в 25 километрах от города Кветта.