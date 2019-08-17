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В Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана"

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 15:16
В Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана"
Фото: место происшествия (twitter.com/mepanews)

В результате взрыва 4 человека погибли, более 24 получили ранения.

В Пакистане в результате взрыва в мечети, который произошел 16 августа, погиб брат лидера афганской террористической группировки "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди четырех погибших при взрыве бомбы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков Талибана, борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.

Напомним, 16 августа на юго-западе Пакистана в результате взрыва в мечети четыре человека погибли, около 20 ранены. Среди погибших был имам мечети, которая расположена в 25 километрах от города Кветта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пакистане произошла авария военного самолета, в результате чего погибли 17 человек. В частности, среди жертв пятеро военных и не менее 12 гражданских. Самолет врезался в жилой дом.

Кроме того, 21 июля в Пакистане произошло два нападения, в результате которых погибли 8 человек. Боевики на мотоциклах остреляли полицейский КПП, а после смертница подорвала себя у входа в больницу. Среди погибших - 4 полицейских.

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