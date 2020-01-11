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У Пакистані стався теракт в мечеті, 15 загиблих

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 08:30
У Пакистані стався теракт в мечеті, 15 загиблих

Щонайменше 15 людей загинули і 19 отримали поранення в результаті вибуху

У пакистанському місті Кветта 10 січня чоловік підірвав себе під час вечірньої молитви, під час теракту загинули 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що щонайменше 15 людей загинули і 19 отримали поранення в результаті вибуху в мечеті в південно-західній частині Пакистану, в провінції Белуджистан. Багато поранених перебувають у критичному стані.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

Нагадаємо, в Пакистані в результаті вибуху в мечеті, який стався 16 серпня, загинув брат лідера афганського терористичного угрупування "Талібан". Молодший брат лідера афганських талібів Хайбатулли Ахундзаде був серед чотирьох загиблих під час вибуху бомби. Високопоставлений співробітник пакистанської поліції повідомив, що в результаті вибуху було поранено більше 24 осіб. За його словами, імпровізований вибуховий пристрій був встановлений під кріслом імама і був приведений в дію за допомогою годинникового механізму.

16 серпня на південному заході Пакистану в результаті вибуху в мечеті чотири людини загинули, близько 20 поранені. Серед загиблих був імам мечеті, яка розташована в 25 кілометрах від міста Кветта.

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