У Пакистані сталася пожежа в поїзді, десятки жертв

Фото: на місці пожежі (banglanews24.com)

Понад 60 людей загинуло

У Пакистані у четвер, 31 жовтня, сталася пожежа у пасажирському поїзді, в результаті чого загинули понад 60 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Geo News.

Як повідомляється, надзвичайна подія сталася поблизу пакистанського міста Ліакватпур. Пасажирський поїзд, який рухався з Карачі до Равальпінді, загорівся через вибух газового балону. Вогонь охопив три вагони поїзда, з них 2 вагони економ-класу та один бізнес-класу.

За попередніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 65 пасажирів, 10 тіл вже було опізнано. Кількість постраждалих не називається, однак відомо, що вони були переведені до лікарень Ліакватпура та Бахавалпура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берліні сталася пожежа в одному з вагонів пасажирського поїзда далекого прямування. Вагон загорівся на станції "Бельвю", розташованій у центрі Берліна. В результаті пожежі постраждали 3 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаєві сталося задимлення локомотиву пасажирського поїзда сполученням Херсон-Київ. Локомотив одразу було відведено на безпечну відстань від пасажирських вагонів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.