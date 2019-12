В Пакистане преподавателя университета приговорили к казни за богохульство

Хафиза арестовали за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые он якобы публиковал в Facebook

Суд в пакистанском городе Мултан в субботу, 21 декабря, приговорил университетского преподавателя Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Другим приговором Хафиз приговорен к пожизненному заключению и денежному штрафу на сумму 500 тысяч пакистанских рупий ( в пересчете - около 3 тысяч евро).

Как отмечается, Хафиза арестовали в марте 2013 года за "унизительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые преподаватель якобы публиковал в Facebook. С 2014 года его содержат в одиночной камере.

Адвокат, который сначала защищал Хафиза, получал угрозы, а в мае 2014 года был убит в его же адвокатской конторе.

В октябре этого года организация Amnesty International пыталась добиться отмены обвинений против Хафиза, но безрезультатно.

Закон о богохульстве в Пакистане (где большинство населения составляют мусульмане) наказывает за презрительные высказывания об исламе или пророке Мухаммеде.

По оценке экспертов американской Комиссии по вопросам международной религиозной свободы, сейчас в Пакистане в камерах смертников находятся около 40 человек, осужденных по этому закону.

