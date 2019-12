У Пакистані викладача університету засудили до смертної кари за богохульство

Хафіза заарештували за "принизливі коментарі про пророка Мухаммеда, які він нібито публікував у Facebook

Суд у пакистанському місті Мултан в суботу, 21 грудня, засудив університетського викладача Джунаїда Хафіза до смерті за звинуваченням у богохульстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Іншим вироком Хафіз засуджений до довічного ув'язнення і грошового штрафу на суму 500 тисяч пакистанських рупій ( в перерахунку - близько 3 тисяч євро).

Як наголошується, Хафіза заарештували в березні 2013 року за "принизливі коментарі про пророка Мухамеда, які викладач нібито публікував у Facebook. З 2014 року його утримують в одиночній камері.

Адвокат, який спочатку захищав Хафіза, отримував погрози, а в травні 2014 року був убитий у своїй адвокатській конторі.

У жовтні цього року організація Amnesty International намагалася домогтися скасування обвинувачень проти Хафіза, але безрезультатно.

Закон про богохульство в Пакистані (де більшість населення складають мусульмани) карає за зневажливі висловлювання про іслам або пророка Мухамеда.

За оцінкою експертів американської Комісії з питань міжнародної релігійної свободи, зараз в Пакистані в камерах смертників перебувають близько 40 осіб, засуджених за цим законом.

#JunaidHafeez handed down death sentence in blasphemy case. Junaid Hafeez is a Pakistani university lecturer and accused of blasphemy under Pakistan's broad blasphemy laws. Hafeez was arrested in 2013 and held in solitary confinement since 2014. #JusticeForJunaidHafeez pic.twitter.com/9uojdz55Gl