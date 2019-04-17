В Пакистане погибли десятки человек из-за проливных дождей

В Пакистане из-за проливных дождей в нескольких районах погибли 39 человек, еще 135 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Geo TV.

Телеканал в свою очередь ссылается на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (NDMA).

Организация информирует, что от проливных дождей пострадали провинции Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере, 80 домов были повреждены.

Radio Pakistan сообщает, что грозы, сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в Пенджабе, Исламабаде и Кашмире. За последние сутки в Исламабаде выпало 57 мм осадков, в Равалпинди - 24 мм, Лахоре - 43 мм.

В частности, в провинции Белуджистан из-за наводнения, вызванного дождями, за последние четыре дня погибли 11 человек и еще восемь получили ранения.

Главный министр Пенджаба Сардар Усман Хан Буздар распорядился выделить все необходимые ресурсы на борьбу с последствиями продолжающихся проливных дождей и на оказание помощи населению.

Напомним, в апреле в Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке, погибли по меньшей мере 16 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте в Пакистане недалеко от Насирабада при взрыве железнодорожных путей сошел с рельс поезд Jaffar Express, в результате чего погибло 4 человека.