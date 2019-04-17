У Пакистані загинули десятки людей через проливні дощі

У Пакистані через проливні дощі в декількох районах загинули 39 осіб, ще 135 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Geo TV.

Телеканал у свою чергу посилається на Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих (NDMA).

Організація інформує, що від проливних дощів постраждали провінції Белуджистан, Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Щонайменше, 80 будинків були пошкоджені.

Radio Pakistan повідомляє, що грози, сильні дощі і поривчастий вітер очікуються у Пенджабі, Ісламабаді та Кашмірі. За останню добу в Ісламабаді випало 57 мм опадів, в Равалпінді - 24 мм, Лахорі - 43 мм.

Зокрема, в провінції Белуджистан через повінь, викликану дощами, за останні чотири дні загинули 11 осіб і ще вісім отримали поранення.

Головний міністр Пенджабу Сардар Усман Хан Буздар розпорядився виділити всі необхідні ресурси на боротьбу з наслідками триваючих проливних дощів і на надання допомоги населенню.

Нагадаємо, в квітні в Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку, загинули щонайменше 16 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні в Пакистані недалеко від Насірабада під час вибуху залізничних колій зійшов з рейок поїзд Jaffar Express, в результаті чого загинуло 4 людини.